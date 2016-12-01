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الأم فرنسا تخرج عن صمتها في قضية وفاة الصحفي محمد تامالت بالجزائر | دولي

الأم فرنسا تخرج عن صمتها في قضية وفاة الصحفي محمد تامالت بالجزائر

إنها فوبيا الفشل يا بن كيران

الأم فرنسا تخرج عن صمتها في قضية وفاة الصحفي محمد تامالت بالجزائر

بتاريــخ : 14 دجنبر 2016 / 11:45 الأم فرنسا تخرج عن صمتها في قضية وفاة الصحفي محمد تامالت بالجزائر | دولي
الأم فرنسا تخرج عن صمتها في قضية وفاة الصحفي محمد تامالت بالجزائر
عبرت فرنسا أمس الثلاثاء عن قلقها و انشغالها عقب وفاة الصحفي الجزائري البريطاني الجنسية ، محمد تامالت، الذي فارق الحياة الأحد الماضي في إحدى مستشفيات الجزائر بعد إضراب عن الطعام.

شوف تيفي

عبرت فرنسا أمس الثلاثاء عن قلقها و انشغالها عقب وفاة الصحفي الجزائري البريطاني الجنسية ، محمد تامالت، الذي فارق الحياة الأحد الماضي في إحدى مستشفيات الجزائر بعد إضراب عن الطعام.

الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية رومان نادال أكد خلال ندوة صحفية أن " فرنسا أخذت علما وأنها منشغلة بوفاة الصحفي والمدون الجزائري محمد تامالت في 11 دجنبر بعد إضراب عن الطعام "، ولم يفته التذكير بأنه صدر في حقه حكم بالسجن لسنتين.

نادال الذي أوضح أن فرنسا تجدد تشبثها بحرية الصحافة وحرية التعبير في جميع مناطق العالم.

يذكر أن محمد تامالت قد توفي في إحدى مستشفيات الجزائر العاصمة التي نقل إليها بعد تدهور حالته الصحية، بسبب إضرابه على الطعام الذي بدأه في 27 يونيو 2016 احتجاجا على ظروف اعتقاله .

وكان تامالت قد أدين في 4 يوليوز بسنتي حبسا نافذا وأداء 200 ألف دينار كغرامة بتهمة إهانة الحكومة والمس بهيبة الدولة إثر مقالات نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي .

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فرنسا الجزائر تامالت الصحفي إضراب عن الطعام الخارجية قلق انشغال دبلوماسية

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