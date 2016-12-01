مؤلم.. وفاة سيدة حامل وجنينها بمستشفى سانية الرمل بتطوان بسبب الإهمال والتقصير ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن مستعجلات مستشفى سانية الرمل، شهدت ليلة الثلاثاء، وفاة سيدة حامل وجنينها.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن مستعجلات مستشفى سانية الرمل، شهدت ليلة الثلاثاء، وفاة سيدة حامل وجنينها.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن أفراد عائلة السيدة الحامل، وجهت أصابع الاتهام للمستشفى بالتقصير والإهمال والتأخر في تمكين الراحلة من الولادة، ما تسبب في لفظها لأنفاسها الأخيرة.

وأوضح المصدر بأن حالة الوفاة تعتبر الحالة الثانية، بعد أن فارقت سيدة حامل أخرى الحياة، نهاية الأسبوع الماضي بنفس المستشفى.