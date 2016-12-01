الحرب على البزناسة في تارودانت..وها شحال شدو ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بتارودانت، تمكنت أمس الثلاثاء من إيقاف ثلاثة أشخاص يشكلون شبكة لترويج المخدرات.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" بأن فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بتارودانت، تمكنت أمس الثلاثاء من إيقاف ثلاثة أشخاص يشكلون شبكة لترويج المخدرات.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن إيقاف المشتبه فيهم، وهم من ذوي السوابق القضائية في نفس الميدان، تم على إثر عمليات مداهمة باشرتها عناصر الشرطة القضائية، بكل من حي بنيارة ودرب العفو وشارع المنصور الذهبي، مكنت من حجز كمية مهمة من مخدر الشيرا، بالإضافة إلى مبالغ مالية من متحصلات عملية بيع وترويج المخدر المذكور.



وأضاف المصدر ذاته بأن بالموقوفين الثلاثة، جرى الاحتفاظ بهم تحت تدابير الحراسة النظرية رهن البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.