عاجل:فنانة مغربية مشهورة تتعرض للسرقة بالدار البيضاء و هاشنو وقع ليها ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الفنانة المغربية زهيرة الصديقي، تعرضت للسرقة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء من أمام منزلها.

شوف تيفي:م غ

علمت "شوف تيفي" أن الفنانة المغربية زهيرة الصديقي، تعرضت للسرقة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء من أمام منزلها.

و تعود تفاصيل الحادث، عندما كانت الصديقي في طريق العودة إلى منزلها بعد زيارة أهلها بمناسبة ذكرى المولد النبوي، لتتفاجأ بثلاثة شباب حاولوا سلبها ممتلكاتها.

و قاومت الممثلة المعروفة السارقين بعدما أطلقت صرخة قوية لتتدخل العناصر الأمنية التي كانت على مقربة من شارع 11 يناير حيث تقطن زوجة البسطاوي في عدد من المسلسلات المغربية.

و قد تمكنت العناصر الأمنية من إلقاء القبض على مشتبه فيهما فيما لا يزال البحث جاريا عن شريكهما الثالث.