خطير.. فتاتان تتعرضان لاغتصاب جماعي من عصابة بالناظور..وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿

اهتزت منطقة حاسي بركان بإقليم الناظور،أمس الثلاثاء، على وقع جريمة مروعة، بعد أن قام 6 أشخاص باغتصاب جماعي لفتاتين بمنطقة خلاء.

"شوف تيفي"

اهتزت منطقة حاسي بركان بإقليم الناظور،أمس الثلاثاء، على وقع جريمة مروعة، بعد أن قام 6 أشخاص باغتصاب جماعي لفتاتين بمنطقة خلاء.



وحسب مصادر ناظورية، فإن مواطنين عثروا على الفتاتين في حالة صعبة وبهما أثار التعنيف الجسدي بالقرب من أحد المعامل المعروفة بالمنطقة، وبعد استفسارهما حول ما وقع لهما، صرحا بأنهما تعرضا لاغتصاب جماعي من طرف عصابة مكونة من 6 أشخاص.



وأضافت المصادر ذاتها بأن الفتاتين رفضتا تقديم شكاية في الموضوع، خوفا من اعتقالهن لأنهن ذهبن رفقت شابين من العصابة بمحض إرادتهن قبل أن يتعرضن للاغتصاب على يد أربعة آخرين.