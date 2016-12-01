فيديو خطير..نايضة تفرشيخ وعصا قدام كوميسارية في سطات..وها شنو وقع ﻿

عاشت دائرة أمنية بمدينة سطات ليلة الثلاثاء- الأربعاء، أحداثا مثيرة وخطيرة، بعد أن دخل أمام بوابتها مجموعة من الأشخاص في معركة خطيرة استدعت تدخل رجال الشرطة لإنهائها.

"شوف تيفي"



عاشت دائرة أمنية بمدينة سطات ليلة الثلاثاء- الأربعاء، أحداثا مثيرة وخطيرة، بعد أن دخل أمام بوابتها مجموعة من الأشخاص في معركة خطيرة استدعت تدخل رجال الشرطة لإنهائها.



وأظهر مقطع فيديو تفاصيل هذه المعركة، حيث دخل مجموعة من الأشخاص في تشابك بالأيدي أمام بوابة الدائرة الأمنية، وكادت الأمور أن تتطور إلى ما لا يحمد عقباه لولا تدخل رجال الشرطة.



وحسب ناشري هذا الفيديو فإن المعركة، كانت بسبب تصفية حسابات نتيجة اعتقل ابن مسؤول قضائي تورط في ارتكاب جريمة.