عاجل..بعد زبيدة ثروة ..الساحة الفنية المصرية والعربية تفقد الممثل أحمد راتب ﻿

"شوف تيفي"
توفى الفنان أحمد راتب صباح اليوم الأربعاء، عقب إصابته بأزمة قلبية مفاجئة نقل علي إثرها لإحدى مستشفيات مدينة 6 أكتوبر بالقاهرة، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام مصرية.
وحسب موقع اليوم السابع المصري فإن الراحل قبل هذه الأزمة كان في كامل صحته وكان يعرض يوميا مسرحيته " بلد السلطان " مع الفنان محمود الجندي، وكان مستمرا في تصوير عدد من أعماله ومنها مسلسل "الجماعة" ومسلسل " الأب الروحي "
تجدر الإشارة إلى أن الراحل يعد من بين أبرز الأسماء في الساحة الفنية المصرية، حيث شارك في بطولة العديد من المسلسلات والأفلام السنيمائية وخاصة في المدلين الكوميدي والدرامي.
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