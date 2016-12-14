عاجل..بعد زبيدة ثروة ..الساحة الفنية المصرية والعربية تفقد الممثل أحمد راتب ﻿

توفى الفنان أحمد راتب صباح اليوم الأربعاء، عقب إصابته بأزمة قلبية مفاجئة نقل علي إثرها لإحدى مستشفيات مدينة 6 أكتوبر بالقاهرة، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام مصرية.

"شوف تيفي"



توفى الفنان أحمد راتب صباح اليوم الأربعاء، عقب إصابته بأزمة قلبية مفاجئة نقل علي إثرها لإحدى مستشفيات مدينة 6 أكتوبر بالقاهرة، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام مصرية.



وحسب موقع اليوم السابع المصري فإن الراحل قبل هذه الأزمة كان في كامل صحته وكان يعرض يوميا مسرحيته " بلد السلطان " مع الفنان محمود الجندي، وكان مستمرا في تصوير عدد من أعماله ومنها مسلسل "الجماعة" ومسلسل " الأب الروحي "



تجدر الإشارة إلى أن الراحل يعد من بين أبرز الأسماء في الساحة الفنية المصرية، حيث شارك في بطولة العديد من المسلسلات والأفلام السنيمائية وخاصة في المدلين الكوميدي والدرامي.