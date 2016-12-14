 عاجل..بعد زبيدة ثروة ..الساحة الفنية المصرية والعربية تفقد الممثل أحمد راتب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..بعد زبيدة ثروة ..الساحة الفنية المصرية والعربية تفقد الممثل أحمد راتب | دولي

عاجل..بعد زبيدة ثروة ..الساحة الفنية المصرية والعربية تفقد الممثل أحمد راتب

الجيش المغربي يرد على الجزائر ومورتانيا.. الجنرال عروب يحرك الجيش قرب الحدود الموريتانية | بوليتيك

الجيش المغربي يرد على الجزائر ومورتانيا.. الجنرال عروب يحرك الجيش قرب الحدود الموريتانية

عاجل..مشرمل سيدة بحي مولاي رشيد مجرم خطير ملقب بـ المش.. وهذا هو تاريخه الإجرامي | حوادث و حقوق

عاجل..مشرمل سيدة بحي مولاي رشيد مجرم خطير ملقب بـ "المش".. وهذا هو تاريخه الإجرامي

عاجل.. مقرقب شرمل سيدة مسنة بحي مولاي رشيد بالبيضاء وأرسلها للمستشفى ما بين الحياة والموت..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

عاجل.. مقرقب شرمل سيدة مسنة بحي مولاي رشيد بالبيضاء وأرسلها للمستشفى ما بين الحياة والموت..وهذه هي

بالفيديو.. الشاب خالد يفضح أغنية وورك الشهيرة لريهانا ويؤكد أنها قرصنتها من حلقة جامع الفنا | ثقافة و فنون

بالفيديو.. الشاب خالد يفضح أغنية ''وورك'' الشهيرة لريهانا ويؤكد أنها قرصنتها من حلقة جامع الفنا

فضيحة..استغلت غياب زوجها للعمل في البحر: ضبط منقبة متزوجة مع عشيقها البناي بأكادير.. وهال شنو دارو ليهم الناس | حوادث و حقوق

فضيحة..استغلت غياب زوجها للعمل في البحر: ضبط منقبة متزوجة مع عشيقها البناي بأكادير.. وهال شنو دارو

البلوكاج الحكومي يدخل شهره الثالث وانتخابات سابقة لأوانها تلوح في الأفق | بوليتيك

البلوكاج الحكومي يدخل شهره الثالث وانتخابات سابقة لأوانها تلوح في الأفق

انفراد..خبر جد محزن بخصوص سعد المجرد ووالديه البشير عبدو ونزهة الركراكي..وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

انفراد..خبر جد محزن بخصوص سعد المجرد ووالديه البشير عبدو ونزهة الركراكي..وهذه هي التفاصيل

فضيحة..حصلو جوج شواذ في زنقة مظلمة في مراكش وها شنو وقع ليهم | حوادث و حقوق

فضيحة..حصلو جوج شواذ في زنقة مظلمة في مراكش وها شنو وقع ليهم

إنها فوبيا الفشل يا بن كيران

عاجل..بعد زبيدة ثروة ..الساحة الفنية المصرية والعربية تفقد الممثل أحمد راتب

بتاريــخ : 14 دجنبر 2016 / 10:15 عاجل..بعد زبيدة ثروة ..الساحة الفنية المصرية والعربية تفقد الممثل أحمد راتب | دولي
عاجل..بعد زبيدة ثروة ..الساحة الفنية المصرية والعربية تفقد الممثل أحمد راتب
توفى الفنان أحمد راتب صباح اليوم الأربعاء، عقب إصابته بأزمة قلبية مفاجئة نقل علي إثرها لإحدى مستشفيات مدينة 6 أكتوبر بالقاهرة، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام مصرية.

"شوف تيفي"

توفى الفنان أحمد راتب صباح اليوم الأربعاء، عقب إصابته بأزمة قلبية مفاجئة نقل علي إثرها لإحدى مستشفيات مدينة 6 أكتوبر بالقاهرة، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام مصرية.

وحسب موقع اليوم السابع المصري فإن الراحل قبل هذه الأزمة كان في كامل صحته وكان يعرض يوميا مسرحيته " بلد السلطان " مع الفنان محمود الجندي، وكان مستمرا في تصوير عدد من أعماله ومنها مسلسل "الجماعة" ومسلسل " الأب الروحي "

تجدر الإشارة إلى أن الراحل يعد من بين أبرز الأسماء في الساحة الفنية المصرية، حيث شارك في بطولة العديد من المسلسلات والأفلام السنيمائية وخاصة في المدلين الكوميدي والدرامي.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي أزمة قلبية أحمد راتب القاهرة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الاعتداءات الجنسية تدفع ألمانيا إلى اتخاذ إجراءات أمنية قصوى في رأس السنة الميلادية | دولي

الاعتداءات الجنسية تدفع ألمانيا إلى اتخاذ إجراءات أمنية قصوى في رأس السنة الميلادية

عاجل:على عكس ما قاله السيسي.. تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى الهجوم على تفجير الكنيسة في القاهرة | دولي

عاجل:على عكس ما قاله السيسي.. تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى الهجوم على تفجير الكنيسة في القاهرة

العفو الدولية تطالب الجزائر بفتح تحقيق مستقل في مقتل الصحفي تامالت | دولي

العفو الدولية تطالب الجزائر بفتح تحقيق مستقل في مقتل الصحفي تامالت

عصابة تسرق 70 كيلو غرام من الذهب الخام... | دولي

عصابة تسرق 70 كيلو غرام من الذهب الخام...

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من الفياغرا وصولاً إلى الشيبس.. 5 اختراعات غيرت العالم بالصدفة | قنوات أخرى
منذ 11 دقيقة

من الفياغرا وصولاً إلى الشيبس.. 5 اختراعات غيرت العالم بالصدفة

بالفيديو.. 6 عادات يجب تجنبها بعد الأكل | قنوات أخرى

بالفيديو.. 6 عادات يجب تجنبها بعد الأكل

محكمة ايطاليا تقضي بسجن قبطان سفينة 18 عاما.. و السبب؟ | قنوات أخرى

محكمة ايطاليا تقضي بسجن قبطان سفينة 18 عاما.. و السبب؟

لقطة طريفة .. الطفل الأفغاني لا يريد مفارقة ليونيل ميسي | زووم

لقطة طريفة .. الطفل الأفغاني لا يريد مفارقة ليونيل ميسي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..بعد زبيدة ثروة ..الساحة الفنية المصرية والعربية تفقد الممثل أحمد راتب | دولي
منذ 9 دقائق

عاجل..بعد زبيدة ثروة ..الساحة الفنية المصرية والعربية تفقد الممثل أحمد راتب

الجيش المغربي يرد على الجزائر ومورتانيا.. الجنرال عروب يحرك الجيش قرب الحدود الموريتانية | بوليتيك

الجيش المغربي يرد على الجزائر ومورتانيا.. الجنرال عروب يحرك الجيش قرب الحدود الموريتانية

عاجل..مشرمل سيدة بحي مولاي رشيد مجرم خطير ملقب بـ المش.. وهذا هو تاريخه الإجرامي | حوادث و حقوق

عاجل..مشرمل سيدة بحي مولاي رشيد مجرم خطير ملقب بـ "المش".. وهذا هو تاريخه الإجرامي

عاجل.. مقرقب شرمل سيدة مسنة بحي مولاي رشيد بالبيضاء وأرسلها للمستشفى ما بين الحياة والموت..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

عاجل.. مقرقب شرمل سيدة مسنة بحي مولاي رشيد بالبيضاء وأرسلها للمستشفى ما بين الحياة والموت..وهذه هي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.