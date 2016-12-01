 الجيش المغربي يرد على الجزائر ومورتانيا.. الجنرال عروب يحرك الجيش قرب الحدود الموريتانية ﻿
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الجيش المغربي يرد على الجزائر ومورتانيا.. الجنرال عروب يحرك الجيش قرب الحدود الموريتانية | بوليتيك

الجيش المغربي يرد على الجزائر ومورتانيا.. الجنرال عروب يحرك الجيش قرب الحدود الموريتانية

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الجيش المغربي يرد على الجزائر ومورتانيا.. الجنرال عروب يحرك الجيش قرب الحدود الموريتانية

بتاريــخ : 14 دجنبر 2016 / 06:13 الجيش المغربي يرد على الجزائر ومورتانيا.. الجنرال عروب يحرك الجيش قرب الحدود الموريتانية | بوليتيك
الجيش المغربي يرد على الجزائر ومورتانيا.. الجنرال عروب يحرك الجيش قرب الحدود الموريتانية
مباشرة بعد التحركات الجزائرية الموريتانية الرامية إلى تنقيل جزء من مخيم تندوف إلى منطقة الكركرات، أعلن الجنرال دو كور دارمي بوشعيب عروب عن قرارات بمثابة ثورة في جهاز الجيش بالمنطقة الجنوبية، حيث
"شوف تيفي"
 
مباشرة بعد التحركات الجزائرية الموريتانية الرامية إلى تنقيل جزء من مخيم تندوف إلى منطقة الكركرات، أعلن الجنرال دو كور دارمي بوشعيب عروب عن قرارات بمثابة ثورة في جهاز الجيش بالمنطقة الجنوبية، حيث أصدر مقررات بأن ثكنات عسكرية سيجري تغيير مقراتها وسيجري نقلها إلى نقط توصف بالسوداء قريبة من منطقة الكركرات قرب الحدود مع موريتانيا.
 
وحسب يومية المساء في عددها الصادر غدا الأربعاء، فإن المفتش العام للقوات الملحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية الجنرال دوكور دارمي، بوشعيب عروب، قد حل نهاية الأسبوع الماضي بمدينة كلميم، حيث عقد عدة اجتماعات مع المسؤولين العسكريين بالمنطقة الجنوبية، لتدارس ملف تصعيد التوثر الذي تزامن مع إطلاق المغرب مند يوليوز الماضي حملة دبلوماسية في إفريقيا ستمهد لعودته إلى الاتحاد الإفريقي.
 
وأضافت اليومية بأن مصادر قريبة من قيادة جبهة البوليساريو، كشفت عن مخطط خطير يجري النقاش حوله بين زعماء الجبهة حول نقل مخيمات من تندوف إلى الكركرات قرب الحدود مع موريتانيا واستغلال الصمت الموريتاني في خطوة لإعمار المنطقة وفرض الأمر الواقع .
 
 
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