عاجل..مشرمل سيدة بحي مولاي رشيد مجرم خطير ملقب بـ "المش".. وهذا هو تاريخه الإجرامي ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن الشاب الذي قام بشرملة سيدة مسنة بحي مولاي رشيد ليلة يوم الثلاثاء، ملقب بـ ''المش'' وهو من ذوي السوابق العدلية بسبب تورطه في قضايا الضرب والجرح.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن الشاب الذي قام بشرملة سيدة مسنة بحي مولاي رشيد ليلة يوم الثلاثاء، ملقب بـ "المش" وهو من ذوي السوابق العدلية بسبب تورطه في قضايا الضرب والجرح.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن "المش" معروف بالمجموعة رقم 6 بنشاطه الإجرامي، نتيجة تورطه في مجموعة من القضايا ومن بينها شرملت معاق بطريقة مروعة.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، تقوم في هذه اللحظات بحملات تمشيطية للحي المذكور من أجل اعتقال "المش" الذي فر إلى وجهة غير معلومة.



