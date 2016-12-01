عاجل.. مقرقب شرمل سيدة مسنة بحي مولاي رشيد بالبيضاء وأرسلها للمستشفى ما بين الحياة والموت..وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿

اهتزت المجموعة 6 بحي مولاي رشيد بالبيضاء، قبل قليل، على وقع جريمة مروعة، بطلبها شاب في حالة تخدير نتيجة تناوله لأقراص الهلوسة، أقدم على شرملة سيدة مسنة.

"شوف تيفي"



اهتزت المجموعة 6 بحي مولاي رشيد بالبيضاء، قبل قليل، على وقع جريمة مروعة، بطلبها شاب في حالة تخدير نتيجة تناوله لأقراص الهلوسة، أقدم على شرملة سيدة مسنة.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن السيدة المسنة التي تعيش بغرفة كراء لوحدها، دخلت في جدال مع جيرانها وهي عائلة الجاني، ليقوم هذا الأخير بتوجيه العديد من الطعنات لها بواسطة سلاح أبيض، لتخرج خارج المنزل وتسقط بالشارع على الأرض غارقة في بحر من الدماء.



وأضاف المصدر ذاته بأن سيارة للإسعاف، قامت بنقل الضحية في حالة خطيرة ما بين الحياة والموت إلى مستشفى مولاي رشيد بسيدي عثمان، بينما ما تزال الأبحاث جارية من طرف المصالح الأمنية لاعتقال الجاني الذي فر إلى وجهة غير معلومة.