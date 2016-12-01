بالفيديو.. الشاب خالد يفضح أغنية ''وورك'' الشهيرة لريهانا ويؤكد أنها قرصنتها من حلقة جامع الفنا ﻿

أكد الشاب خالد في تصريح أدلى به لقناة ''إم بي سي'' أن إيقاع أغنية ريهانا الأخيرة عمل ''وورك'' الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة على قناة اليوتوب بأزيد من 800 مليون مشاهد، مأخوذ من حلقة جامع الفنا، وإيقاع ''كناوة''

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أكد الشاب خالد في تصريح أدلى به لقناة "إم بي سي" أن إيقاع أغنية ريهانا الأخيرة عمل "وورك" الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة على قناة اليوتوب بأزيد من 800 مليون مشاهد، مأخوذ من حلقة جامع الفنا، وإيقاع "كناوة" الذي يتكرر في لازمة ريهانا من مطلع الأغنية إلى نهايتها، واضح لكل من يعرف الإيقاع الكناوي، وأعطى خالد تشبيها لذلك الإيقاع بأداء صوتي قريب إلى حد كبير من أغنية ريهانا.

وتعد حلقة جامع الفنا والإيقاع "الكناوي" ملهما لعدد من كبار الفنانين العالميين الذين يزورون الساحة المشهورة، ويحضرون مهرجان "كناوة" بمدينة الصويرة، ويتلقون تدريبا على يد أشهر رواد هذا الفن المغربي الذي يعبر عن معاناة الإنسان الإفريقي.