 فضيحة..استغلت غياب زوجها للعمل في البحر: ضبط منقبة متزوجة مع عشيقها البناي بأكادير.. وهال شنو دارو ليهم الناس ﻿
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فضيحة..استغلت غياب زوجها للعمل في البحر: ضبط منقبة متزوجة مع عشيقها البناي بأكادير.. وهال شنو دارو ليهم الناس

بتاريــخ : 14 دجنبر 2016 / 00:26 فضيحة..استغلت غياب زوجها للعمل في البحر: ضبط منقبة متزوجة مع عشيقها البناي بأكادير.. وهال شنو دارو ليهم الناس | حوادث و حقوق
فضيحة..استغلت غياب زوجها للعمل في البحر: ضبط منقبة متزوجة مع عشيقها البناي بأكادير.. وهال شنو دارو ليهم الناس
اهتزت منطقة الدراركة ضواحي مدينة أكادير ليلة اليوم الثلاثاء، على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بطلتها سيدة متزوجة وعشيقها الذي يعمل كعامل بناء بعد أن تم ضبطهما داخل منزل متلبسين بممارسة الجنس.

"شوف تيفي"

اهتزت منطقة الدراركة ضواحي مدينة أكادير ليلة اليوم الثلاثاء، على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بطلتها سيدة متزوجة وعشيقها الذي يعمل كعامل بناء بعد أن تم ضبطهما داخل منزل متلبسين بممارسة الجنس.

وحسب مصادر محلية فإن المتزوجة وهي منقبة وأم لطفلين، استغلت غياب زوجها الذي يعمل في قطاع الصيد البحري بأحد المدن الساحلية، لتمارس الجنس مع عشيقها قبل أن يفتضح أمرهم من مجموعة من المواطنين الذين قاموا بمحاصرتهم وبإبلاغ مصالح الدرك الملكي.

وأضافت المصادر ذاتها بأن مصالح الدرك الملكي، حلت بالمنزل المذكور، وقامت باعتقال المتزوجة وعشيقها، ليتم بعد ذلك وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.

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المغرب شوف تيفي الحراسة النظرية البناء المنقبة الصيد البحري

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