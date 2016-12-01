البلوكاج الحكومي يدخل شهره الثالث وانتخابات سابقة لأوانها تلوح في الأفق ﻿

بعد شبيبة حزب العدالة والتنمية، وجه حزبا الأحرار و الحركة الشعبية نداء إلى المواطنين للتسجيل في الانتخابات، مما يدفع بسيناريو إعادة الانتخابات كاحتمال وارد لدى أهم المكونات السياسية، ولو أن عدة

"شوف تيفي"

بعد شبيبة حزب العدالة والتنمية، وجه حزبا الأحرار و الحركة الشعبية نداء إلى المواطنين للتسجيل في الانتخابات، مما يدفع بسيناريو إعادة الانتخابات كاحتمال وارد لدى أهم المكونات السياسية، ولو أن عدة جهات لا تحبذ هذا الخيار لكلفته المادية الثقيلة على خزينة الدولة. خاصة أن مسلسل المشاورات الحكومية تعثر عند عتبة حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث أعلن عبد الإله بن كيران مطلع هذا الأسبوع، أن أجندته لا تتضمن أي لقاء مرتقب مع عزيز أخنوش الأمين العام الجديد لحزب الحمامة. وتؤكد مصادر حزبية أن الحكومة لن ترى النور في سنة 2016، بسبب "البلوكاج" أو جو الاحتباس السياسي الذي أملته سياسة "طارت معزة" التي ينهجها كل من أخنوش وبن كيران. بالتالي لن يتم التصويت على قانون مالية 2017، مما يعني الاستغناء عن ميزانية الاستثمار في السنة المقبلة. ويبدو أن خيار حكومة وحدة وطنية حسب مصادرنا، ستدفع به اتجاهات عدة في مراكز القرار، وهو حل وسط للخروج من البلوكاج، لكنه لن يرضي الأحزاب الثلاثة المتحالفة وهي العدالة والتنمية والاستقلال ثم التقدم والاشتراكية، ومعارضتها لهذا الخيار، قد يعيد الأمور إلى نقطة الانطلاق، فهل ستعلن الداخلية عن تاريخ لاحق لإجراء الانتخابات التشريعية ، إذا كان كذلك فكم تبقى من الوقت ليعلن عن هذا الخيار الصعب؟