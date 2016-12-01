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انفراد..خبر جد محزن بخصوص سعد المجرد ووالديه البشير عبدو ونزهة الركراكي..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 14 دجنبر 2016 / 00:14 انفراد..خبر جد محزن بخصوص سعد المجرد ووالديه البشير عبدو ونزهة الركراكي..وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون
انفراد..خبر جد محزن بخصوص سعد المجرد ووالديه البشير عبدو ونزهة الركراكي..وهذه هي التفاصيل
في جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد، علمت ''شوف تيفي'' أن هذا الأخير لم يعد يتحمل البقاء داخل في زنزانته الفردية، وهو ما أثر على حالته النفسية وجعلها مهزوزة شيئا ما، بعد أن طالت مدة اعتقاله.

"شوف تيفي"

في جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد، علمت "شوف تيفي" أن هذا الأخير لم يعد يتحمل البقاء داخل زنزانته الفردية، وهو ما أثر على حالته النفسية وجعلها مهزوزة شيئا ما، بعد أن طالت مدة اعتقاله.

وأكد مصدر "شوف تيفي" القريب من تفاصيل هذه القضية، اليوم الثلاثاء، بأن البشير عبدو ونزهة الركراكي والدي المجرد، يعانيان بدورهما نفسيا، خاصة بعد أن تعقدت القضية، وتبخر أمل خروج ابنهما في الأسبوع الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان سعد المجرد المتهم باغتصاب وتعنيف فتاة فتاة فرنسية تدعى "لورا بريول"، يقبع في سجن "فلوري" بباريس مند شهر أكتوبر الماضي.

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المغرب شوف تيفي زنزانة الحالة النفسية

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