فضيحة..حصلو جوج شواذ في زنقة مظلمة في مراكش وها شنو وقع ليهم ﻿

قامت المصالح الأمنية، الاثنين-الثلاثاء، باعتقال شاذين متلبسين بممارسة الجنس، بأحد الأزقة المظلمة بمنطقة جليز بمراكش.

"شوف تيفي"



قامت المصالح الأمنية، الاثنين-الثلاثاء، باعتقال شاذين متلبسين بممارسة الجنس، بأحد الأزقة المظلمة بمنطقة جليز بمراكش.

وحسب مصادر مراكشية، فإن الشاذين استغلا المكان المظلم لممارسة شذوذهما الجنسي، قبل أن تضبطهما المصالح الأمنية، متلبسين، ليتم إعتقالهما.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الموقوفين تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بعد التحقيق معهما وذلك بإشراف من النيابة العامة.