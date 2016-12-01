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مؤلم..حلب تباد والنشطاء يطلقون هشتاغ ''مغاربة مع حلب''

بتاريــخ : 13 دجنبر 2016 / 23:11 مؤلم..حلب تباد والنشطاء يطلقون هشتاغ مغاربة مع حلب | مجتمع
مؤلم..حلب تباد والنشطاء يطلقون هشتاغ ''مغاربة مع حلب''
في ردة فعل على المجزرة التي تشهدها مدينة حلب السورية، قام نشطاء مغاربة بإطلاق هشتاغ ''مغاربة مع حلب'' بمواقع التواصل الاجتماعي، تعبيرا منهم على تضامنهم مع هذه المدينة التي تباد على حد تعبيرهم.

"شوف تيفي"

في ردة فعل على المجزرة التي تشهدها مدينة حلب السورية، قام نشطاء مغاربة بإطلاق هشتاغ "مغاربة مع حلب" بمواقع التواصل الاجتماعي، تعبيرا منهم على تضامنهم مع هذه المدينة التي تباد على حد تعبيرهم.

وأوضح النشطاء على المجتمع الدولي التدخل سريعا لوقف حمام الدماء بمدينة حلب السورية، وذلك من خلال إيقاف الضربات الجوية للطائرات الروسية وطائرات نظام بشار الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن مصادر إعلامية عربية، كشفت اليوم الثلاثاء، بأن مدينة حلب، تحولت إلى مدينة منكوبة، خاصة مع مقتل آلاف السورين خلال الأسابيع الأخيرة نتيجة القصف اليومي.

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المغرب شوف تيفي حلب تباد حلب مغاربة الضربات الجوية

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