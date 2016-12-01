عاجل ومؤلم.. بعد أن حققت ''شوف تيفي'' أمنيته في مشاهدة لاعبي الرجاء: الشاب لحسن المصاب بالسرطان يفارق الحياة+فيديو ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن الشاب لحسن المصاب بمرض سرطان نادر فارق قبل قليل الحياة بمنزل أسرته بالبيضاء بعد صراع طويل مع المرض.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" بأن الشاب لحسن المصاب بمرض سرطان نادر فارق قبل قليل الحياة بمنزل أسرته بالبيضاء بعد صراع طويل مع المرض.

وكانت "شوف تيفي" ومباشرة بعد علمها قبل أيام بالأمنية الأخيرة للراحل، قامت بإعداد لقاء جمع هذا الأخير أيام قليلة قبل وفاته بمجموعة من لاعبي الرجاء البيضاوي لكرة القدم ومن بينهم عصام الراقي وعادل الكروشي، بالإضافة إلى اللاعبين السابقين عبد اللطيف جريندو وصلاح الدين بصير.. رحم الله الشاب لحسن...و إن لله وإنا إليه راجعون..