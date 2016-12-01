الاعتداءات الجنسية تدفع ألمانيا إلى اتخاذ إجراءات أمنية قصوى في رأس السنة الميلادية ﻿

بعد مرور سنة على أحداث مدينة ''كولون'' الألمانية، والتي ذهب ضحيتها عدد من الألمانيات تعرضن للاغتصاب والتحرش

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بعد مرور سنة على أحداث مدينة "كولون" الألمانية، والتي ذهب ضحيتها عدد من الألمانيات تعرضن للاغتصاب والتحرش، وهي الأحداث التي تورط فيها مهاجرون أغلبهم من المغرب والجزائر في احتفالات رأس السنة الميلادية الماضية. حيث قامت مظاهرات في 9 يناير الماضي في "كولون" تطالب بتوفير الأمن، ووضع حد للهجرة غير الشرعية.

حسب ما جاء في جريدة "لوبوان" الفرنسية. وأضافت أن "سلطات مدينة "كولون" استجابت لهذه المطالب، حيث ستوفر 1500 شرطي في الشوارع ليلة الاحتفالات برأس السنة الميلادية التي لاتفصلنا عنها إلا أيام، بدل 140 شرطي الذين كانوا يحرسون المدينة عندما تعرضت مئات النساء من ساكنة المدينة للاعتداء الجنسي، من طرف عدد من المهاجرين، أوقفت الشرطة أغلبيتهم من جنسيات مغربية وجزائرية في حين لم تتمكن من تحديد جنسيات أخرى متورطة في تلك الأحداث، حسب محاضر الشرطة التي بلغ تعدادها 1200 محضر، وكانت ألمانيا قد شهدت في مثل هذا التوقيت من السنة الماضية موجة عارمة من طالبي الهجرة (حوالي 9 آلاف مهاجر).