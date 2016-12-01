ويستمر الابتزاز.. قاصر نشر صور خاصة لتلميذات وها أشنو وقع ليه ﻿

ألقت مصالح الأمن بالدار البيضاء القبض على قاصر، حاول جاهدا ابتزاز مجموعة من التلميذات اللواتي يتوفر على صور خاصة لهم، حيث وضعها على إحدى الصفحات الفايسبوكية، مما دفع أسرة إحدى الضحايا لوضع شكاية

شوف تيفي

ألقت مصالح الأمن بالدار البيضاء القبض على قاصر، حاول جاهدا ابتزاز مجموعة من التلميذات اللواتي يتوفر على صور خاصة لهم، حيث وضعها على إحدى الصفحات الفايسبوكية، مما دفع أسرة إحدى الضحايا لوضع شكاية لدى الأمن الذي تحرك لاعتقاله.

ووجد الأمن لدى المشتبه فيه صورا وحواسيب وهواتف كان يستعملها المعني بالأمر في ابتزاز التلميذات، حيث تمت متابعته بتهمة حيازة صور خليعة والتقاطها والتهديد والابتزاز، حيث يتابع في حالة اعتقال.