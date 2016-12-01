فضيحة..دركي متورط في أحداث عربدة و سكر علني و دعارة و تخابر مع جهات أجنبية ﻿

أمر القائد الجهوي للدرك الملكي بالمنطقة الشرقية، نهاية الأسبوع الماضي بوضع قائد سرية رهن الاعتقال الإداري المنظم بقواعد النظام العسكري إلى حين الانتهاء من التحقيق في الاتهامات المنسوبة إليه و

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أمر القائد الجهوي للدرك الملكي بالمنطقة الشرقية، نهاية الأسبوع الماضي بوضع قائد سرية رهن الاعتقال الإداري المنظم بقواعد النظام العسكري إلى حين الانتهاء من التحقيق في الاتهامات المنسوبة إليه و إغلاق مسطرة الاستماع إلى شهود حضروا أحداث عربدة و سكر علني و دعارة و تخابر مع جهات أجنبية كان بطلها الدركي برتبة أجودان

وضربت قيادة الدرك الملكي،حسب ما نشرته يومية الصباح في عددها الصادر يوم الأربعاء، طوقا من السرية على قرار الاعتقال إلى حين تسرب أخبار موثوقة عن تورط قائد سرية بني شيكر في أفعال سكر و عربدة و عدم احترام الضوابط المهنية أثناء وجوده في علبة ليلية في فندق شهير بالناظور، وبعد ذلك في منزله ببني شيكر،حيث وجد في حالة سكر و معه فتاة تربطها علاقة مشبوهة مع مسؤول أمني إسباني.