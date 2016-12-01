عاجل:على عكس ما قاله السيسي.. تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى الهجوم على تفجير الكنيسة في القاهرة ﻿

شوف تيفي:
أعلن تنظيم الدولة الاسلامية مساء اليوم الثلاثاء مسؤوليته عن الاعتداء على كنيسة قرب كاتدرائية الاقباط في القاهرة الاحد ما أسفر عن مقتل 25 شخصا.
وأكد التنظيم في بيان على شبكة الانترنت، أن الانتحاري ابو عبد الله المصري فجر حزامه الناسف بين المصلين.
و كانت وزارة الداخلية المصرية،اتهمت مساء أمس الاثنين قادة جماعة الاخوان المسلمين المقيمين في قطر بتدريب وتمويل منفذي التفجير الانتحاري الذي استهدف الاحد كنيسة في القاهرة مما أوقع 25 قتيلا وذلك بهدف "إثارة أزمة طائفية واسعة" في البلاد.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي كشف في كلمة مقتضبة ألقاها أثناء مشاركته في تشييع جثامين الضحايا أن مرتكب الاعتداء "محمود شفيق محمد مصطفى، يبلغ من العمر 22 عاما، وفجر نفسه بحزام ناسف" في الكنيسة الملاصقة لكاتدرائية الاقباط الارثوذكس التي تشكل مقرا لبابا الاقباط في وسط العاصمة المصرية.
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