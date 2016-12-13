الموت يُغيِّب أشهر فنانة مصرية ﻿

عن عمر ناهز 76 سنة توفيت ،مساء اليوم الثلاثاء بالقاهرة ، الفنانة المصرية زبيدة ثروت،حسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن أحد اقاربها ، الكاتب الصحفي محمد عبد القدوس.

شوف تيفي:وكالات

عن عمر ناهز 76 سنة توفيت ،مساء اليوم الثلاثاء بالقاهرة ، الفنانة المصرية زبيدة ثروت،حسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن أحد اقاربها ، الكاتب الصحفي محمد عبد القدوس.

وولدت الفنانة الراحلة زبيدة ثروت في 14 يونيو 1940، بالإسكندرية ، وقد عرفت بلقب "قطة السينما العربية".

وكان أول فيلم سينمائي للراحلة هو فيلم "دليلة" سنة 1956، والذي ظهرت فيه لبضع دقائق مع شادية، وعبد الحليم حافظ، ومن أجمل أعمالها مع عبد الحليم حافظ أيضا بطولة فيلم "يوم من عمري"، وأطلق عليها بعض النقاد لقب (ملكة الرومانسية) بعد عرض هذا الفيلم.

كما قدمت مجموعة كبيرة من الأفلام منها "نساء في حياتي" مع رشدي أباظة وهند رستم إخراج فطين عبد الوهاب و"الملاك الصغير" مع يوسف وهبي ويحيى شاهين و"بنت 17" مع أحمد رمزي وزوزو ماضي و"شمس لا تغيب" مع كمال الشناوي إخراج حسين حلمي المهندس، و"في بيتنا رجل" مع عمر الشريف وحسين رياض وحسن يوسف وزهرة العلا وفيلم "زمان يا حب" مع الموسيقار فريد الأطرش.

وكان آخر عمل شاركت فيه الراحلة ، مسرحية "عائلة سعيدة جدا" إلى جانب المرحوم أمين الهنيدي والمنتصر بالله ، تأليف وإخراج الراحل السيد بدير، ومثلت أيضا مسرحية "20 فرخة وديك". وقررت الفنانة زبيدة ثروت اعتزال التمثيل في أواخر السبعينات بعد فيلم "المذنبون" من إخراج سعيد مرزوق.