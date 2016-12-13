يا ربي السلامة.. عساسة قتلوا شاب بطريقة مروعة في المحمدية+صور وتفاصيل صادمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن مدينة المحمدية اهتزت على مستوى الفتح 1، على وقع جريمة مروعة، راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر تلقى ضربة قاتلة على مستوى الرأس بواسطة آلة حادة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن مدينة المحمدية اهتزت على مستوى الفتح 1، على وقع جريمة مروعة، راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر تلقى ضربة قاتلة على مستوى الرأس بواسطة آلة حادة.

وحسب شاهد عيان في اتصاله اليوم الثلاثاء، مع "شوف تيفي" فإن تفاصيل هذه الجريمة،وقعت نهاية الأسبوع المنصرم، حينما دخل الضحية في جدال مع حارسين بسبب قيامهما بوضع كمية مهمة من الاسمنت بالقرب من منزله، لتتطور الأمور إلى قيام الجانين بالاعتداء عليه بالضرب قبل أن يقوم أحدهما بتوجيه ضربة قاتلة للضحية على مستوى الرأس بواسطة آلة حادة "مدرة".

وأضاف المصدر ذاته بأن مصالح الدرك الملكي، قامت باعتقال الجاني الأول فيما ما تزال الأبحاث جارية لاعتقال المتورط الثاني والذي فر إلى وجهة غير معلومة، موضحا بأن عائلة الضحية قامت بدفنه بمقبرة ضواحي المحمدية.

وأوضح ذات المصدر بأن أقرباء وأصدقاء الهالك، نظموا اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية، طالبوا من خلالها المصالح الأمنية والسلطات بالتدخل وإنصاف زوجة الراحل وطفله.