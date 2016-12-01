عاجل..''عسكري'' يرتكب جريمة قتل مروعة تهز سلا..وهذه هي التفاصيل ﻿

تمكنت المصالح الأمنية، اليوم الثلاثاء، من اعتقال عسكري سابق بمنطقة العيايدة بمدينة سلا، عقب تورطه في جريمة قتل في حق شاب في مقتبل العمر.

شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية، اليوم الثلاثاء، من اعتقال عسكري سابق بمنطقة العيايدة بمدينة سلا، عقب تورطه في جريمة قتل في حق شاب في مقتبل العمر.



وفي تفاصيل هذه الجريمة، دخل الجاني البالغ من العمر 62 سنة، في جدال مع الضحية البالغة من العمر 27، بسبب دين رفض هذا الأخير إرجاعه للجاني الذي وجه له طعنة قاتلة بواسطة السلاح الأبيض.

وفور وقوع الجريمة، تم نقل الضحية إلى مستودع الأموات، وسط ذهول وصدمة أقربائه وأبناء الحي الذي يقطن به.