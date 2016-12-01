نبيلة منيب طوعات بنكيران وأخنوش والعماري وحصلات على أبرز شخصية في 2016 وهذه هي النسب ﻿

في إطار استطلاعات الرأي التي يقوم بها المحلل السياسي عمر الشرقاوي على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، كشف الاستطلاع الأخير اليوم عن أبرز شخصية في 2016، حيث تصدرت نبيلة منيب الترتيب بـ 1207

شوف تيفي

في إطار استطلاعات الرأي التي يقوم بها المحلل السياسي عمر الشرقاوي على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، كشف الاستطلاع الأخير اليوم عن أبرز شخصية في 2016، حيث تصدرت نبيلة منيب الترتيب بـ 1207 صوت، من مجموع 4575 صوت.

وحل بالمركز الثاني كل من الأمين العام لحزب البيجيدي ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بـ 1117، وعزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ثالثا بـ224 صوت، فيما حل إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة في المرتبة الرابعة بـ123 صوت.

وكشف عمر الشرقاوي أن 1774 كانت أصوات ملغاة، لأنهم عبروا عن عدم رضاهم عن أي شخصية سياسية.