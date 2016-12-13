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بالصور: أول رد لضرة دنيا باطما على خبر حملها..شوفو أشنو قالت

بتاريــخ : 13 دجنبر 2016 / 19:30 بالصور: أول رد لضرة دنيا باطما على خبر حملها..شوفو أشنو قالت | ثقافة و فنون
بالصور: أول رد لضرة دنيا باطما على خبر حملها..شوفو أشنو قالت
مباشرة بعدما كشفت ''شوف تيفي'' في خبر حصري خبر حملها،خرجت الزوجة الأولى لمحمد الترك منى سابر بتدوينة مثيرة عن حمل ضرتها دنيا باطما عبر حسابها الخاص بالانستغرام.

شوف تيفي:

مباشرة بعدما كشفت "شوف تيفي" في خبر حصري خبر حملها،خرجت الزوجة الأولى لمحمد الترك منى سابر بتدوينة مثيرة عن حمل ضرتها دنيا باطما عبر حسابها الخاص بالانستغرام.

و قالت في تدوينتها التي أرفقتها بصور دنيا و هي في شهور حملها الأولى،" وبدا يظهر على بطلة فيلمنا حملها واضحا، الله يجعلها تحس بقيمة الضنا واجعلها تحس بالظلم الذي مارسته على غيرها".

و أضافت منى في تعليقها على الصور:"ارجع لأقول الله يكون في عون الجنين الذي في أولى أيامه في كباريهات لمدة عشرة أيام متواصلة في صخب ورقص وغناء .. كما تعلمون فإن دنيا مناها وحلمها أن تحمل طفلا في أحشائها وبعد محاولات دامت لسنين حملت أخيرا، وهاهي تغامر في كباريهات كي تعرفوا أن هذين الاثنين طمعهما وحبهما للمال يغلب على كل عاطفة أو صلة".

و كانت "شوف تيفي" السباقة صباح اليوم الثلاثاء، إلى كشف خبر حمل دنيا باطما بعد مرور 3 سنوات على زواجها من البحريني محمد الترك.

و أكدت مصادرنا،أن سندريلا الأغنية المغربية،حامل في شهورها الأولى،و تفضل حاليا الابتعاد عن الأضواء حفاظا على صحتها و صحة جنينها.

دنيا باطما

دنيا باطما

دنيا باطما

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‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب دنيا باطما حامل زواج محمد الترك

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