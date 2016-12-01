الملك يترأس بالدار البيضاء جلسة عمل خصصت لمشروع خط أنابيب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب مرورا عبر العديد من بلدان غرب إفريقيا ﻿

ذكر بلاغ للديوان الملكي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس،ترأس، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خصصت لمشروع خط أنابيب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب، مرورا عبر العديد من

"شوف تيفي"+"و م ع"

ذكر بلاغ للديوان الملكي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس،ترأس، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خصصت لمشروع خط أنابيب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب، مرورا عبر العديد من بلدان غرب إفريقيا.

وأوضح بلاغ الديوان الملكي أن الملك محمد السادس، ترأس اليوم بالقصر الملكي بالدار البيضاء ، جلسة عمل خصصت لمشروع خط أنابيب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب ، مرورا عبر العديد من بلدان غرب إفريقيا، والذي تقرر في مراكش خلال اللقاء الذي جمع بين قائدي البلدين على هامش مؤتمر (كوب 22) ، وتم وضع اللمسات الأخيرة عليه في أبوجا.

وتميزت جلسة العمل هاته ، التي تأتي بعد الحفل الرسمي الذي ترأسه الملك ورئيس نيجيريا ، بحضور مسؤولين نيجيريين من مستوى رفيع، عينهم رئيس الجمهورية الفدرالية لنيجيريا محمد بوخاري.

وتندرج في إطار التدابير الملموسة الرامية إلى النهوض بهذا المشروع الإقليمي المهيكل بالنسبة لمجموع بلدان المنطقة.

ومن شأن مشروع خط أنابيب الغاز هذا، ذي الحمولة الاستراتيجية، الذي يمكن أن يرتبط بالسوق الأوربية، أن يشجع على انبثاق منطقة شمال -غرب افريقية مندمجة، فضلا عن تمكين المنطقة من تحقيق الاستقلالية الطاقية وتسريع وتيرة إنجاز مشاريع الكهربة لفائدة الساكنة وتطوير أنشطة اقتصادية وصناعية هامة، وقد همت المحادثات الجدوى التقنية وتمويل المشروع.

وحضر جلسة العمل هذه، عن الجانب المغربي، رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، وكل من فؤاد عالي الهمة وياسر الزناكي مستشاري الملك، بالإضافة إلى صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، ومولاي حفيظ العلمي، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة بالنيابة، ومصطفى التراب الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ، ومديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمينة بنخضراء ، ورئيس المجلس المديري للوكالة المغربية للطاقات المستدامة (مازين)، مصطفى باكوري، ومدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب السيد علي الفاسي الفهري. وحضرها عن الجانب النيجيري، السيد احمد أبو بكر الرفاعي، مستشار الرئيس النيجيري، والمدير العام المكلف بالهندسة والخدمات التقنية بالشركة الوطنية النيجيرية للنفط، سعيد فاروق غاربا ، والمدير العام المكلف بالقانون التجاري بالشركة الوطنية النيجيرية للنفط، السيد أحمد علي أدامو، ومدير مشروع بالشركة النيجيرية لمعالجة ونقل الغاز إبراهيم أودو، والمدير العام للموارد والغاز والطاقة ، عصمان يوسف، والقائم بأعمال بسفارة جمهورية نيجيريا الفدرالية بالرباط إبراهيم فولورونسو أجادي.