تزامنا مع ذكرى المولد النبوي نقل شيخ الطريقة البودشيشية إلى المستشفى وها علاش ﻿

شوف تيفي
كشف مصدر مطلع أنه مباشرة بعد ليلة عيد المولد النبوي الشريف الذي تم الاحتفال به يوم أمس الاثنين، نقل على وجه السرعة شيخ الطريقة البودشيشية "حمزة بن العباس" بمدينة وجدة إلى إحدى المصحات الخاصة.
وأضاف المصدر ذاته أن الشيخ يعاني من نزلة برد، نتج عنه ضيق في التنفس الشيء الذي جعل نقله ضروريا، من أجل الوقوف على حالته الصحية.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.