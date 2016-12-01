تزامنا مع ذكرى المولد النبوي نقل شيخ الطريقة البودشيشية إلى المستشفى وها علاش ﻿

كشف مصدر مطلع أنه مباشرة بعد ليلة عيد المولد النبوي الشريف الذي تم الاحتفال به يوم أمس الاثنين، نقل على وجه السرعة شيخ الطريقة البودشيشية ''حمزة بن العباس'' بمدينة وجدة إلى إحدى المصحات الخاصة.

شوف تيفي

كشف مصدر مطلع أنه مباشرة بعد ليلة عيد المولد النبوي الشريف الذي تم الاحتفال به يوم أمس الاثنين، نقل على وجه السرعة شيخ الطريقة البودشيشية "حمزة بن العباس" بمدينة وجدة إلى إحدى المصحات الخاصة.

وأضاف المصدر ذاته أن الشيخ يعاني من نزلة برد، نتج عنه ضيق في التنفس الشيء الذي جعل نقله ضروريا، من أجل الوقوف على حالته الصحية.



