طنجة..ايقاف بزناس وحجز كميات مهمة من مخدرات الهروين والكوكايين والحشيش ﻿

أسفرت العمليات الأمنية المشتركة التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مدعومة بعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح اليوم الثلاثاء، عن حجز 318 غراما من الهيروين وأربع

"شوف تيفي"+"و م ع"

أسفرت العمليات الأمنية المشتركة التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مدعومة بعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح اليوم الثلاثاء، عن حجز 318 غراما من الهيروين وأربع غرامات من الكوكايين و766 غراما من الحشيش، وميزان كهربائي وسكينين ومبلغ 60 ألفا و140 درهما بحوزة شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة في مجال الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المشتبه فيه، الذي يشكل موضوع مذكرتين للبحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المخدرات القوية، حاول التخلص من عملية التوقيف الأمني وقفز من شرفة منزل عائلته المتواجد بالطابق الثالث بحي بني مكادة، مما تسبب في إصابته بكسر على مستوى الكاحل الأيمن، وإصابات على مستوى الحوض.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة الطبية بالمستشفى الذي يخضع فيه للعلاج، وذلك في انتظار استكمال البحث معه حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.