خطير.. طاكسي بيض دار كسيدة خايبة في أزيلال وهاشنو وقع ﻿

شهدت الطريق الوطنية رقم 8 المؤدية إلى منطقة بني عياط بإقليم أزيلال ، عصر اليوم الثلاثاء، حادثة سير خطيرة، عقب اصطدام بين سيارة من نوع ''كونكو'' وسيارة أجرة كبيرة ''طاكسي بيض''.

"شوف تيفي"



شهدت الطريق الوطنية رقم 8 المؤدية إلى منطقة بني عياط بإقليم أزيلال ، عصر اليوم الثلاثاء، حادثة سير خطيرة، عقب اصطدام بين سيارة من نوع "كونكو" وسيارة أجرة كبيرة "طاكسي بيض".



وحسب مصادر محلية فإن الحادث، خلف إصابة جميع ركاب الطاكسي بجروح خطيرة، تم على إثرها نقلهم في حالة جد حرجة إلى المستشفى الجهوي بني ملال لتلقي العلاجات الضرورية.



وأضافت المصادر ذاتها بأن مصالح الدرك الملكي وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، حلت بعين المكان وقامت بالمعاينة، قبل أن يتم قطر السيارتين لتسهيل حركة السير.