صادم..العثور على سلحفاة بها طلاسم سحرية داخل كفن امرأة خلال دفنها ببنسليمان+تفاصيل ﻿

في مشهد صادم،أرعب أقرباء سيدة ميتة خلال دفنها، ، تم العثور على سلحفاة بها طلاسم سحرية، تم وضعها داخل الكفن.

"شوف تيفي"



في مشهد صادم،أرعب أقرباء سيدة ميتة خلال دفنها، ، تم العثور على سلحفاة بها طلاسم سحرية، تم وضعها داخل الكفن.

وحسب مصادر من بنسليمان، فإن الواقعة، حدثث فصولها، أخيرا، بمقبرة سيدي محمد، حيث شك أقرباء الميتة في وجود شيء يتحرك داخل كفنها، ليتم فتحه حيث تم العثور على سلحفاة بها طلاسم سحرية غير مفهومة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن أقرباء الميتة وبالرغم من الصدمة، قاموا بإزاحة السلحفاة، وواصلوا عملية الدفن في أجواء عادية.