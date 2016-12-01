زارة الصحة تكشف ظروف وفاة توأم بميدلت وتحمل المسؤولية لوالدهما ﻿

توصلت ''شوف تيفي''ببلاغ من وزارة الصحة، قامت من خلاله هذه الأخيرة، بتنوير الرأي العام الوطني والمحلي حول ظروف وفاة توأم خدج بإملشيل.

"شوف تيفي"



توصلت "شوف تيفي"ببلاغ من وزارة الصحة، قامت من خلاله هذه الأخيرة، بتنوير الرأي العام الوطني والمحلي حول ظروف وفاة توأم خدج بإملشيل.



وأوضحت مندوبية وزارة الصحة بإقليم ميدلت بأنه ومساء يوم السبت الماضي في الساعة التاسعة ليلا وضعت السيدة (ا-ه) وهي من مواليد 1984، التي تقطن بدوار أكدال البعيد عن مركز إملشيل ب 50 كلم، توأمين اثنين خدج لا يتجاوز وزنهما كيلو ونصف للواحد، بالمركز الصحي مع دار للولادة بإملشيل، وبعد الوضع كانت السيدة في حالة جيدة، غير أن التوأمين الخدج، ونظرا لحالتهما الصحية كان يجب نقلهما، بوجه السرعة، إلى المركز المتخصص بالرضع بالمستشفى الإقليمي ميدلت لإنقاذ حياتهما.



وأضافت المندوبية أن السلطات الصحية بالمنطقة، وفرت سيارة إسعاف مجهزة بتقنيات الإنعاش لنقل هذين التوأمين، غير أن الأب رفض رفضا قاطعا ومطلقا عملية نقلهما، رغم علمه بأن الأمر قد يعرضهما لخطر الموت، ورغم تدخل السلطات المحلية بكل ثقلها، وبعض الجمعيات المحلية لثنيه عن هذا الموقف اللامسؤول، ونظرا لخطورة هذا الوضع، طالبت السلطات الصحية بعين المكان الأب بتعبئة التزام يتحمل فيه مسؤولية ما قد يتعرض له هذين التوأمين، ووقعه بكل تحدي، وهو في كامل قواه العقلية.

وذكرت المندوبية المذكورة بأن الطاقم الطبي الموجود بعين المكان، وبتنسيق مستمر مع المندوبية الاقليمية بميدلت، والطبيب المختص واكبوا العملية، وسخروا جميع الوسائل والامكانيات اللوجيستيكية المتاحة محليا للعناية بالتوأمين الاثنين وإنقاذهما، إلا أنه ورغم كل المجهودات التي سخرها الطاقم الطبي والتمريضي، فإن هذين التوأمين، وبكل أسف، توفيا صبيحة أول أمس الأحد، ولذلك وبعيدا عن كل المزايدات، تضيف المندوبية بأنها تحمل مسؤولية وفاة التوأمين للأب الذي رفض السماح بنقل ابنتيه التوأمين الخدج، لأسباب نجهلها، سواء بواسطة سيارة الإسعاف المجهزة بتقنيات الإنعاش التي وفرتها السلطات الصحية لإنقاذهما أو بواسطة المروحية الطبية.