 زارة الصحة تكشف ظروف وفاة توأم بميدلت وتحمل المسؤولية لوالدهما ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الملك يترأس بالدار البيضاء جلسة عمل خصصت لمشروع خط أنابيب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب مرورا عبر العديد من بلدان غرب إفريقيا | بوليتيك

الملك يترأس بالدار البيضاء جلسة عمل خصصت لمشروع خط أنابيب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب مرورا

تزامنا مع ذكرى المولد النبوي نقل شيخ الطريقة البودشيشية إلى المستشفى وها علاش | مجتمع

تزامنا مع ذكرى المولد النبوي نقل شيخ الطريقة البودشيشية إلى المستشفى وها علاش

طنجة..ايقاف بزناس وحجز كميات مهمة من مخدرات الهروين والكوكايين والحشيش | حوادث و حقوق

طنجة..ايقاف بزناس وحجز كميات مهمة من مخدرات الهروين والكوكايين والحشيش

خطير.. طاكسي بيض دار كسيدة خايبة في أزيلال وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

خطير.. طاكسي بيض دار كسيدة خايبة في أزيلال وهاشنو وقع

صادم..العثور على سلحفاة بها طلاسم سحرية داخل كفن امرأة خلال دفنها ببنسليمان+تفاصيل | حوادث و حقوق

صادم..العثور على سلحفاة بها طلاسم سحرية داخل كفن امرأة خلال دفنها ببنسليمان+تفاصيل

زارة الصحة تكشف ظروف وفاة توأم بميدلت وتحمل المسؤولية لوالدهما | حوادث و حقوق

زارة الصحة تكشف ظروف وفاة توأم بميدلت وتحمل المسؤولية لوالدهما

وزارة بلمختار تحدد مراكز اختبارات توظيف أساتذة الابتدائي و الثانوي الإعدادي و التأهيلي | بوليتيك

وزارة ''بلمختار'' تحدد مراكز اختبارات توظيف أساتذة الابتدائي و الثانوي الإعدادي و التأهيلي

عمال لاسامير يعودون للاحتجاج نهاية الأسبوع المقبل | مجتمع

عمال لاسامير يعودون للاحتجاج نهاية الأسبوع المقبل

خطير وبالفيديو .. مواطن يدفن نفسه حيا بالقنيطرة..تفاصيل صادمة ومؤلمة | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو .. مواطن يدفن نفسه حيا بالقنيطرة..تفاصيل صادمة ومؤلمة

مهرجان مراكش.. وسياسة الإقصاء الممنهج!

زارة الصحة تكشف ظروف وفاة توأم بميدلت وتحمل المسؤولية لوالدهما

بتاريــخ : 13 دجنبر 2016 / 17:58 زارة الصحة تكشف ظروف وفاة توأم بميدلت وتحمل المسؤولية لوالدهما | حوادث و حقوق
زارة الصحة تكشف ظروف وفاة توأم بميدلت وتحمل المسؤولية لوالدهما
توصلت ''شوف تيفي''ببلاغ من وزارة الصحة، قامت من خلاله هذه الأخيرة، بتنوير الرأي العام الوطني والمحلي حول ظروف وفاة توأم خدج بإملشيل.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي"ببلاغ من وزارة الصحة، قامت من خلاله هذه الأخيرة، بتنوير الرأي العام الوطني والمحلي حول ظروف وفاة توأم خدج بإملشيل.

وأوضحت مندوبية وزارة الصحة بإقليم ميدلت بأنه ومساء يوم السبت الماضي في الساعة التاسعة ليلا وضعت السيدة (ا-ه) وهي من مواليد 1984، التي تقطن بدوار أكدال البعيد عن مركز إملشيل ب 50 كلم، توأمين اثنين خدج لا يتجاوز وزنهما كيلو ونصف للواحد، بالمركز الصحي مع دار للولادة بإملشيل، وبعد الوضع كانت السيدة في حالة جيدة، غير أن التوأمين الخدج، ونظرا لحالتهما الصحية كان يجب نقلهما، بوجه السرعة، إلى المركز المتخصص بالرضع بالمستشفى الإقليمي ميدلت لإنقاذ حياتهما.

وأضافت المندوبية أن السلطات الصحية بالمنطقة، وفرت سيارة إسعاف مجهزة بتقنيات الإنعاش لنقل هذين التوأمين، غير أن الأب رفض رفضا قاطعا ومطلقا عملية نقلهما، رغم علمه بأن الأمر قد يعرضهما لخطر الموت، ورغم تدخل السلطات المحلية بكل ثقلها، وبعض الجمعيات المحلية لثنيه عن هذا الموقف اللامسؤول، ونظرا لخطورة هذا الوضع، طالبت السلطات الصحية بعين المكان الأب بتعبئة التزام يتحمل فيه مسؤولية ما قد يتعرض له هذين التوأمين، ووقعه بكل تحدي، وهو في كامل قواه العقلية.

وذكرت المندوبية المذكورة بأن الطاقم الطبي الموجود بعين المكان، وبتنسيق مستمر مع المندوبية الاقليمية بميدلت، والطبيب المختص واكبوا العملية، وسخروا جميع الوسائل والامكانيات اللوجيستيكية المتاحة محليا للعناية بالتوأمين الاثنين وإنقاذهما، إلا أنه ورغم كل المجهودات التي سخرها الطاقم الطبي والتمريضي، فإن هذين التوأمين، وبكل أسف، توفيا صبيحة أول أمس الأحد، ولذلك وبعيدا عن كل المزايدات، تضيف المندوبية بأنها تحمل مسؤولية وفاة التوأمين للأب الذي رفض السماح بنقل ابنتيه التوأمين الخدج، لأسباب نجهلها، سواء بواسطة سيارة الإسعاف المجهزة بتقنيات الإنعاش التي وفرتها السلطات الصحية لإنقاذهما أو بواسطة المروحية الطبية.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي التوأم الخدج الجمعيات ميدلت الوضع سيارة الإسعاف مندوبية الصحة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

طنجة..ايقاف بزناس وحجز كميات مهمة من مخدرات الهروين والكوكايين والحشيش | حوادث و حقوق

طنجة..ايقاف بزناس وحجز كميات مهمة من مخدرات الهروين والكوكايين والحشيش

خطير.. طاكسي بيض دار كسيدة خايبة في أزيلال وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

خطير.. طاكسي بيض دار كسيدة خايبة في أزيلال وهاشنو وقع

صادم..العثور على سلحفاة بها طلاسم سحرية داخل كفن امرأة خلال دفنها ببنسليمان+تفاصيل | حوادث و حقوق

صادم..العثور على سلحفاة بها طلاسم سحرية داخل كفن امرأة خلال دفنها ببنسليمان+تفاصيل

خطير وبالفيديو .. مواطن يدفن نفسه حيا بالقنيطرة..تفاصيل صادمة ومؤلمة | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو .. مواطن يدفن نفسه حيا بالقنيطرة..تفاصيل صادمة ومؤلمة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو خطير.. مغربي لقا حجرة وسط شاي مغربي | زووم
منذ 5 دقائق

فيديو خطير.. مغربي لقا حجرة وسط شاي مغربي

حكايات الكريساج: قصة شاب مغربي كْلا قتلة ديال العصا من عند 3 ديال الشفارة وهاشنو وقع ليه | روبورتاج

حكايات الكريساج: قصة شاب مغربي كْلا قتلة ديال العصا من عند 3 ديال الشفارة وهاشنو وقع ليه

شوفو أشنو قال شبيه بنكيران على الحكومة المقبلة (فيديو) | بــووز

شوفو أشنو قال شبيه بنكيران على الحكومة المقبلة (فيديو)

أول ظهور للفنانة دنيا باطما و هي حامل في شهورها الأولى‎ | قنوات أخرى

أول ظهور للفنانة دنيا باطما و هي حامل في شهورها الأولى‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الملك يترأس بالدار البيضاء جلسة عمل خصصت لمشروع خط أنابيب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب مرورا عبر العديد من بلدان غرب إفريقيا | بوليتيك
منذ 31 دقيقة

الملك يترأس بالدار البيضاء جلسة عمل خصصت لمشروع خط أنابيب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب مرورا

تزامنا مع ذكرى المولد النبوي نقل شيخ الطريقة البودشيشية إلى المستشفى وها علاش | مجتمع

تزامنا مع ذكرى المولد النبوي نقل شيخ الطريقة البودشيشية إلى المستشفى وها علاش

طنجة..ايقاف بزناس وحجز كميات مهمة من مخدرات الهروين والكوكايين والحشيش | حوادث و حقوق

طنجة..ايقاف بزناس وحجز كميات مهمة من مخدرات الهروين والكوكايين والحشيش

خطير.. طاكسي بيض دار كسيدة خايبة في أزيلال وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

خطير.. طاكسي بيض دار كسيدة خايبة في أزيلال وهاشنو وقع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.