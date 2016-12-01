 وزارة ''بلمختار'' تحدد مراكز اختبارات توظيف أساتذة الابتدائي و الثانوي الإعدادي و التأهيلي ﻿
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وزارة ''بلمختار'' تحدد مراكز اختبارات توظيف أساتذة الابتدائي و الثانوي الإعدادي و التأهيلي

بتاريــخ : 13 دجنبر 2016 / 17:56 وزارة بلمختار تحدد مراكز اختبارات توظيف أساتذة الابتدائي و الثانوي الإعدادي و التأهيلي | بوليتيك
وزارة ''بلمختار'' تحدد مراكز اختبارات توظيف أساتذة الابتدائي و الثانوي الإعدادي و التأهيلي
تذكر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني المترشحات والمترشحين لمباريات توظيف أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية،

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

تذكر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني المترشحات والمترشحين لمباريات توظيف أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية، المقرر إجراؤها أيام 14 و 15 و16 دجنبر 2016، أنه يتعين عليهم ولوج الحيز المخصص لمباريات التوظيف على البوابة الإلكترونية للوزارة www.men.gov.ma، وذلك من أجل الإطلاع على المعطيات التي تم تحيينها مساء يوم الاثنين 12 دجنبر 2016.

 و ذكر بلاغ للوزارة توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه أن هذه المعطيات المحينة تتعلق بتحديد مراكز الامتحان التي سيجتازون بها الاختبارات الكتابية وكذا المديريات الإقليمية المحتضنة لهذه المراكز. ويعتبر ذلك بمثابة استدعاء رسمي لاجتياز الاختبارات الكتابية للمباريات المذكورة.

 كما أشار البلاغ أنه سيتم لاحقا الإعلان عن نتائج الاختبارات الكتابية ومواعد ومراكز إجراء الاختبارات الشفوية وكذا عن النتائج النهائية للمباراة عبر نفس البوابة الإلكترونية.

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شوف تيفي المغرب وزارة بلمختار نتائج توظيف الأساتدة

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