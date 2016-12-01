عمال لاسامير يعودون للاحتجاج نهاية الأسبوع المقبل ﻿

بحسب مصادر نقابية، يعتزم مستخدموا شركة ''سامير'' تنظيم وقفة احتجاجية أمام عمالة المحمدية في 4 زوالا، من يوم السبت 17 دجنبر 2016 القادم من أجل المطالبة بالاستئناف العاجل للإنتاج وحماية حقوق الأجراء، وذلك

شوف تيفي

بحسب مصادر نقابية، يعتزم مستخدموا شركة "سامير" تنظيم وقفة احتجاجية أمام عمالة المحمدية في 4 زوالا، من يوم السبت 17 دجنبر 2016 القادم من أجل المطالبة بالاستئناف العاجل للإنتاج وحماية حقوق الأجراء، وذلك احتجاجا على رفض السلطات المعنية التفاوض حول المصير المجهول للمصفاة وللعاملين بها.

مصادر شوف تيفي قالت أن الاجتماع دار بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، بدعوة من الجبهة النقابية المكونة من نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والذي ركز على ضرورة مطالبة الدولة المغربية من أجل توفير وتيسير متطلبات عودة الإنتاج بمصفاة المحمدية والعمل على تنظيم وتقنين قطاع المحروقات والطاقة وفق ما يؤمن الحاجيات الوطنية بالجودة والثمن المنافس وإنقاذ مصالح المستهلكين من التحكم، وحماية الصناعات الوطنية قصد خلق الثروة الوطنية والتشجيع على التشغيل ومحاربة البطالة.