خطير وبالفيديو .. مواطن يدفن نفسه حيا بالقنيطرة..تفاصيل صادمة ومؤلمة ﻿

تحت عنوان ''مواطن يدفن نفسه حيا للمطالبة بسكن لائق، تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مدته حوالي 5 دقائق، ظهر خلاله شخص حاول دفن نفسه وهو يعبر عن غضبه واستيائه من منحه

"شوف تيفي"

تحت عنوان "مواطن يدفن نفسه حيا للمطالبة بسكن لائق، تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مدته حوالي 5 دقائق، ظهر خلاله شخص حاول دفن نفسه وهو يعبر عن غضبه واستيائه من منحه قطعة أرضية خارج المدينة وبالقرب من أحد المقابر.

وأوضح هذا المواطن بأنه وبعد هدم منزله الصفيحي، تلقى وعدا بالحصول على شقة في مكان جيد، إلا أنه صدم بعد أن تم منحه قطعة أرضية بمنطقة خلاء قد تشكل خطرا عليه وعلى أفراد أسرته.

وطالب هذا المواطن السلطات المحلية، بأن تجد حلا سريعا لمشكلته التي امتدت طيلة 10 سنوات، مؤكدا نيته في مواصلة التصعيد مستقبلا.