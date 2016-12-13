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عاجل.. سيارة تقتل طفلا يبيع الورد بفاس+صور مؤلمة

بتاريــخ : 13 دجنبر 2016 / 17:23 عاجل.. سيارة تقتل طفلا يبيع الورد بفاس+صور مؤلمة | حوادث و حقوق
عاجل.. سيارة تقتل طفلا يبيع الورد بفاس+صور مؤلمة
علمت ''شوف تيفي'' بأن ساحة فلورانس بفاس، عرفت قبل قليل، فاجعة حقيقة، بعد أن دهست سيارة خفيفة طفلا يعمل كبائع ورد بطريقة مروعة أرعبت المتواجدين بعين المكان.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن ساحة فلورانس بفاس، عرفت قبل قليل، فاجعة حقيقة، بعد أن دهست سيارة خفيفة طفلا يعمل كبائع ورد بطريقة مروعة أرعبت المتواجدين بعين المكان.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الهالك البالغ 10 سنوات، قام بكراء دراجة نارية صغيرة، لكنه فقد السيطرة عليها لعدم معرفته بطريقة قيادتها،لتصدمه سيارة خفيفة بقوة، ما أسفر عن سقوطه على الفور جثة هامدة نتيجة الإصابة الخطيرة التي تعرض لها على مستوى الرأس.

وأضاف المصدر ذاته بأن سائق السيارة الخفيفة، فر من مكان الحادث، موضحا بأن كاميرا المراقبة الخاصة بوكالة بنكية رصدت التفاصيل الكاملة للحادث.

سيارة تقتل طفلا يبيع الورد بفاس

سيارة تقتل طفلا يبيع الورد بفاس

سيارة تقتل طفلا يبيع الورد بفاس

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ساحة فاس دراجة نارية الحادث

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