عاجل وبالصور والفيديو.. الرباط كادت أن تشهد كارثة بسبب حفرة.. وها شنو وقع لكاميو ديال البوطة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن حي البريد بمدينة الرباط، كاد أن يشهد اليوم الثلاثاء، وقوع كارثة حقيقة، بعد أن تسببت حفرة في الطريق في فقدان شاحنة محملة بقنينات غاز البوطان السيطرة.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" أن حي البريد بمدينة الرباط، كاد أن يشهد اليوم الثلاثاء، وقوع كارثة حقيقة، بعد أن تسببت حفرة في الطريق في فقدان شاحنة محملة بقنينات غاز البوطان السيطرة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن عجلة الشاحنة، تعثرت بسبب الحفرة ما تسبب قي سقوط العديد من القنينات بطريقة خطيرة، كادت لولا الألطاف الإلهية أن تصيب بعض المارة.

وأضاف المصدر ذاته بأن المواطنين المتواجدين بعين المكان، قاموا بإزاحة قنينات الغاز وساعدوا على إخراج الشاحنة من الحفرة،وذلك بمساعدة من السلطات المحلية



