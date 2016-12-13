صادم و بالصور:فنانة شعبية مشهورة كتمشي لضريح سيدي علي و كتذبح ثور و كتحّير فالخلوة فذكرى المولد النبوي و ها هي التفاصيل ﻿

من خلال تحقيق أنجزته ''قناة شوف تيفي'' عن توافد مجموعة من المواطنين على الأضرحة ''السادات'' بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تحت ذريعة التقرب إلى الأولياء و حل مشاكلهم النفسية و الاجتماعية حسب

شوف تيفي

من خلال تحقيق أنجزته "قناة شوف تيفي" عن توافد مجموعة من المواطنين على الأضرحة "السادات" بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تحت ذريعة التقرب إلى الأولياء و حل مشاكلهم النفسية و الاجتماعية حسب اعتقادهم، كشفت مصادر عليمة لشوف تيفي أن فنانة شعبية مشهورة تذهب إلى ضريح سيدي علي بن حمدوش الذي يبعد بحوالي 30 كلم عن مدينة مكناس قصد تقديم "الهْدية".

"الهدية" التي تقدمها هذه الفنانة الشعبية دو اللوك الخاص بهذه المناسبة ، فضلنا عدم ذكر اسمها احتراما لجمهورها، هي عبارة عن ثور أسود تقوم بذبحه داخل غرفة معروفة "بالحفرة" مرتدية ثوبا أبيضا وتقوم حسب مصادرنا بالتمرغ في دم الثور لمدة ساعة إلى جانب مساعدتها "المقدمة".

و بعيدا عن الأنظار حيث يعرف الموسم توافد عدد من الفنانين المشهورين ومواطنين عاديين ومنهم من يصنف للأسف ضمن خانة المثقفين، تقوم هذه الفنانة الشعبية صاحبة الصوت القوي بالاغتسال من دم الثور وتلبس ثوبا جديدا و تعود لطبيعتها.

و من شروط طقوس "الهدية"، تضيف مصادرنا، تقديم لحم الثور نيئا كصدقة للفقراء و المحتاجين خصوصا منهم سكان المنطقة بعد المرور مسبقا بضريح الشيخ الكامل الواقع بالعاصمة الإسماعيلية مكناس،لتكون السنة المقبلة فأل خير على عطاءات الفنانة الشعبية الشهيرة و كل من يقوم بهذه الطقوس.

و من خلال تحقيق بالصوت و الصورة سيُبث قريبا على قناة "شوف تيفي" سنغوص معا في عالم مثير و صادم نكتشف من خلاله طقوس و عادات بعض المغاربة الذين يتوافدون على هذه الأضرحة قصد التبرك بالسادات في ذكرى المولد النبوي الشريف.

ترقبونا قريبا..



