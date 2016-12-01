40 رصاصة بأحد الضيعات يستنفر الأمن بأحفير ﻿

عاشت الأجهزة الأمنية التابعة لأحفير حالة من الاستنفار التام ، أمس الإثنين 12 دجنبر 2016، بعدما علمت بخبر العثور على كمية من الرصاص بأحد الضيعات الفلاحية قرب قرية لمريس التابعة ترابيا لجماعة أغبال، من

شوف تيفي

عاشت الأجهزة الأمنية التابعة لأحفير حالة من الاستنفار التام ، أمس الإثنين 12 دجنبر 2016، بعدما علمت بخبر العثور على كمية من الرصاص بأحد الضيعات الفلاحية قرب قرية لمريس التابعة ترابيا لجماعة أغبال، من طرف بعض العمال الذين يقومون بعملية تسييج الضيعة الفلاحية.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها شوف تيفي، انتقلت إلى عين المكان، العناصر الأمنية والدركية إضافة إلى خليفة قائد قيادة أغبال، رفقة مجموعة من أعوان السلطة، حيث تم فتح تحقيق في الموضوع مع بعض العمال الذين عثروا على هذه الذخيرة.

التحقيقات الأولية كشفت بأن كمية الرصاص التي تم العثور عليها تقدر بحوالي 40 قطعة ، وقد تم حجزها في انتظار إحالتها على الخبرة من أجل تعميق البحث والتحقيق في شأن نوعها ومصدرها الحقيقيين.



