معركة دامية بين دوار الجرب ودوار الخلاخلة بقلعة السراغنة.. وها علاش ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن ضواحي مدينة قلعة السراغنة، تعرف في هذه اللحظات مواجهات دامية بين دوار الجرب ودوار الخلاخلة بسب نزاع حول قطعة أرضية تفصل الدوارين.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" بأن ضواحي مدينة قلعة السراغنة، تعرف في هذه اللحظات مواجهات دامية بين دوار الجرب ودوار الخلاخلة بسب نزاع حول قطعة أرضية تفصل الدوارين.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هذه المواجهات الدامية، اشتعلت منذ صباح اليوم الثلاثاء، والتي استخدم خلالها المقاتلون الهروات وتراشقوا بالحجارة.

وأوضح المصدر ذاته بأن القوات المساعدة ومصالح الدرك الملكي حلت بعين المكان من أجل إنهاء هذا الاقتتال الذي قد يسقط ضحايا في الأرواح، إلا أنها اضطرت إلى مغادرة المكان مرغمة نظرا لخطورة الموقف.



