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برقية تعزية ومواساة من الملك إلى الرئيس النيجيري على إثر حادث انهيار إحدى الكنائس بجنوب نيجيريا

بتاريــخ : 13 دجنبر 2016 / 16:05 برقية تعزية ومواساة من الملك إلى الرئيس النيجيري على إثر حادث انهيار إحدى الكنائس بجنوب نيجيريا | بوليتيك
برقية تعزية ومواساة من الملك إلى الرئيس النيجيري على إثر حادث انهيار إحدى الكنائس بجنوب نيجيريا
بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية، السيد محمدو بوهاري، على إثر حادث انهيار إحدى الكنائس بجنوب نيجيريا، والذي خلف عددا من الضحايا.

 

"شوف تيفي"+"و م ع"


بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية، السيد محمدو بوهاري، على إثر حادث انهيار إحدى الكنائس بجنوب نيجيريا، والذي خلف عددا من الضحايا.

وقال الملك، في هذه البرقية، إنه "علم بعميق التأثر بحادث انهيار إحدى الكنائس بمدينة أويو جنوب بلدكم الشقيق، والذي خلف عددا من الضحايا".

وتقدم الملك، بهذه المناسبة المؤلمة، إلى الرئيس بوهاري، ومن خلاله إلى الأسر المكلومة وإلى شعب نيجيريا الشقيق، بخالص التعازي وصادق مشاعر المواساة، داعيا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويتقبلهم في ملكوته الأعلى، وأن "يلهمكم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".

 

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