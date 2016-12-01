العفو الدولية تتهم قادة البوليساريو بتندوف بحجز نساء صحراويات ومنعهن من مغادرة المخيمات ﻿

اتهمت منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' قادة البوليساريو بتندوف باحتجاز نساء صحراويات ومنعهن من مغادرة المخيمات ضد عن إرادتهن.

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اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قادة البوليساريو بتندوف باحتجاز نساء صحراويات ومنعهن من مغادرة المخيمات ضد عن إرادتهن.

وقالت المنظمة، أمس الاثنين إن سنة مرت على منع امرأة من أصول صحراوية من العودة إلى إسبانيا بعد زيارتها لأسرتها في مخيمات تندوف.

وأفادت المنظمة بأن أسرة موراليس دي ماتوس، واسمها الأصلي وفق شهادة ميلادها "تقية حمدة"، أكدت أن هذه الأخيرة ترغب في البقاء معهم لكن قيادة العصابات منعتها من مغادرة المخيمات.

وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن موراليس، البالغة من العمر 23 عاما وهي مواطنة ذات جنسية إسبانية، تعيش في منزل أسرتها منذ 12 دجنبر 2015 من "دون أن تتمكن من الوصول إلى مكان محايد للتعبير عن رغبتها بدون ضغط من أحد".

ووجهت "هيومن رايتس ووتش" انتقادات شديدة اللهجة إلى عصابات الانفصال بشأن أحداث مشابهة، مشيرة إلى أن الجبهة تواصل احتجاز امرأتين صحراويتين راشدتين لديهما إقامة قانونية في إسبانيا، وتمنعهما من الرحيل منذ نحو 3 سنوات. وهما "الدرجة أمبارك سلمى، 27 عاما، ونجيبة محمد بلقاسم، 25 عاما، مضيفة أن "كلتاهما أكدتا مؤخرا لـ هيومن رايتس ووتش رغبتهما بالعودة إلى إسبانيا في الحال".

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد دعت، في مارس الماضي، الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى التدخل من أجل الإفراج عن نساء محتجزات في مخيمات تندوف من طرف عائلاتهن، مشيرة إلى أنهن ممنوعات من مغادرة المخيمات نحو إسبانيا، حيث يُقمن بشكل قانوني.