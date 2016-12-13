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هام للمغاربة.. حضيو راسكم: شوفو كيفاش تنصب على مواطنة في مراكش بغات دير الخير في شابة هربانة من دارهم + تفاصيل صادمة

بتاريــخ : 13 دجنبر 2016 / 15:20 هام للمغاربة.. حضيو راسكم: شوفو كيفاش تنصب على مواطنة في مراكش بغات دير الخير في شابة هربانة من دارهم + تفاصيل صادمة | مجتمع
هام للمغاربة.. حضيو راسكم: شوفو كيفاش تنصب على مواطنة في مراكش بغات دير الخير في شابة هربانة من دارهم + تفاصيل صادمة
علمت ''شوف تيفي'' أن مواطنة تقطن على مستوى حي سيدي عباد بمراكش، تعرضت للنصب على يد فتاة شابة، قامت بسرقتها من داخل منزلها.

"شوف تيفي"

 

علمت "شوف تيفي" أن مواطنة تقطن على مستوى حي سيدي عباد بمراكش، تعرضت للنصب على يد فتاة شابة، قامت بسرقتها من داخل منزلها.

وحسب ما كشفت عنه الضحية في تواصلها مع "شوف تيفي"، تعود تفاصيل هذه النازلة، بعدما عثرت شقيقتها بالمحطة على فتاة شابة في مقتبل العمر وهي تبحث عن مكان يؤويها بعد أن غادرت منزل أسرتها بفاس، لتقوم بجلبها للمنزل حتى تحصل على الرعاية والحماية، إلا أنها وبعد ثلاثة أشهر قامت بسرقتها بطريقة مثيرة.

وأوضحت الضحية بأنها سافرت للسعودية، وتركت الشابة المدعوة "نعيمة.ح" والبالغة من العمر 24 عاما بمنزلها، لكنها وبعد عودتها لم تعثر عليها، وعقب تفتيش منزلها، تأكدت من أن الشابة قامت بسرقة مبلغ 8 آلاف درهم ومجموعة من الهدايا والهواتف النقالة الغالية الثمن.

وأضافت الضحية وهي تتحدث بحرقة بأنها، حاولت القيام بعمل إنساني بعد أن أخبرتها الشابة بأنها اضطرت لمغادرة منزلها والديها بالتبني لأنهما رفضا الإفصاح لها عن هوية والديها الحقيقيين، مؤكدة بأنها تقدمت للمصالح الأمنية بشكاية لاعتقالها في أقرب وقت ممكن حتى لا تقوم بالنصب على آخرين.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف يتيف حي سيدي عباد مراكش شابة السرقة المنزل الثمن الشابة الهدايا النصب العمل الإنساني

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