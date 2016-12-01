يا ربي السلامة.. شاب حاول قتل والدته بمراكش ثاني أيام العيد..وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿

اهتز حي الدوديات، ليلة الاثنين-الثلاثاء، على وقع محاولة قتل بطلها شاب، أقدم على تنفيذها في حق والدته التي وجدت نفسها في ضع لا تحسد عليه.

"شوف تيفي"







اهتز حي الدوديات، ليلة الاثنين-الثلاثاء، على وقع محاولة قتل بطلها شاب، أقدم على تنفيذها في حق والدته التي وجدت نفسها في ضع لا تحسد عليه.



وحسب مصادر مراكشية، فإن الشاب دخل في حالة هيستيرية، وحاول تصفية والدته التي كانت تحاول تهدئته، إلا أن الجيران تدخلوا في الوقت المناسب وتمكنوا من إنقاذ هذه "الأم" التي كادت أن تفارق الحياة.



وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية، قامت باعتقال الشاب، قبل أن يتم وضعه بمستشفى الأمراض العقلية ابن نفيس" بناء على تعليمات من النيابة العامة للتأكد من سلامة صحته العقلية.





