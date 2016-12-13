صدفة نادرة في التاريخ..السلطان محمد الخامس يؤدي اليمين كملك جديد لدولة إسلامية ... ! ﻿

في واحد من الصدف النادرة في التاريخ، شاء اسم السلطان محمد الخامس أن يتكرر مرتين، كحاكم لدولة إسلامية، وأن يتوارد هذا الإسم مرة أخرى، ليس في القارة السمراء فحسب، وإنما في القارة الأسيوية أيضا..

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في واحد من الصدف النادرة في التاريخ، شاء اسم السلطان محمد الخامس أن يتكرر مرتين، كحاكم لدولة إسلامية، وأن يتوارد هذا الإسم مرة أخرى، ليس في القارة السمراء فحسب، وإنما في القارة الأسيوية أيضا..

واستفاقت ماليزيا اليوم الثلاثاء 13 دجنبر، على عهد جديد، وحاكم جديد، يحمل الرقم 15 في سلسلة ملوكها، حيث توجت قبل قليل ملكها الجديد "محمد الخامس" سلطانا للدولة.. وإذا كان هذا الملك يشترك مع والد الحسن الثاني في الإسم، فإنه يتقاطع مع الملك محمد السادس في هواية قيادة السيارات، خاصة رباعية الدفع، وهي صدفة أخرى تنضاف إلى الأولى.

وارتدى هذا السلطان الذي يهوى ممارسة الرياضات القاسية، والبالغ من العمر 47 سنة الزي الماليزي التقليدي المرصع بالذهب، خلال حفل ضخم، قبل أن يؤدي اليمين في قصر كوالالمبور كملك لخمس سنوات القادمة.. وهو عرف ماليزي يقضي بأن ينتقل الملك كل خمس سنوات بيت حكام ولايتها التسع المسلمين.