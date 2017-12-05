مستشفى محمد الخامس يمنح موعد لسيدة بعد سنة بالحسيمة ﻿

فوجئت مواطنة من مدينة الحسيمة وهي تطلب موعدا لرؤية طبيب العيون في مستشفى محمد الخامس بالمدينة بعدما أحالتها الإدارة على موعد بتاريخ 05/12/2017 أي بعد سنة من طلب الموعد.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر





فوجئت مواطنة من مدينة الحسيمة وهي تطلب موعدا لرؤية طبيب العيون في مستشفى محمد الخامس بالمدينة بعدما أحالتها الإدارة على موعد بتاريخ 05/12/2017 أي بعد سنة من طلب الموعد.



و تظهر وثيقة توصلت "شوف تيفي" بصورة منها أن السيدة و تدعى "أمينة" قد تقدمت بداية الشهر الجاري إلى المستشفى المذكور قصد أخد موعد لكنها أحيلت على 5 دجنبر من السنة المقبلة, بالرغم من أن طلبها يعد طلبا بسيطا بالمقارنة مع مدة الموعد التي منحتها إدارة مستشفى محمد الخامس بمدينة الحسيمة .



