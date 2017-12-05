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مستشفى محمد الخامس يمنح موعد لسيدة بعد سنة بالحسيمة

بتاريــخ : 13 دجنبر 2016 / 15:05 مستشفى محمد الخامس يمنح موعد لسيدة بعد سنة بالحسيمة | مجتمع
مستشفى محمد الخامس يمنح موعد لسيدة بعد سنة بالحسيمة
فوجئت مواطنة من مدينة الحسيمة وهي تطلب موعدا لرؤية طبيب العيون في مستشفى محمد الخامس بالمدينة بعدما أحالتها الإدارة على موعد بتاريخ 05/12/2017 أي بعد سنة من طلب الموعد.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



فوجئت مواطنة من مدينة الحسيمة وهي تطلب موعدا لرؤية طبيب العيون في مستشفى محمد الخامس بالمدينة بعدما أحالتها الإدارة على موعد بتاريخ 05/12/2017 أي بعد سنة من طلب الموعد.

و تظهر وثيقة توصلت "شوف تيفي" بصورة منها أن السيدة و تدعى "أمينة" قد تقدمت بداية الشهر الجاري إلى المستشفى المذكور قصد أخد موعد لكنها أحيلت على 5 دجنبر من السنة المقبلة, بالرغم من أن طلبها يعد طلبا بسيطا بالمقارنة مع مدة الموعد التي منحتها إدارة مستشفى محمد الخامس بمدينة الحسيمة .

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