القبض على مشعوذ بتمارة كان يعري النساء ويهددهن بنشر صورهن مقابل المال ! ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن مصالح الشرطة القضائية بتمارة تمكنت من اعتقال نصاب واثنين من شركائه، شكلوا عصابة للنصب وابتزاز النساء.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن مصالح الشرطة القضائية بتمارة تمكنت من اعتقال نصاب واثنين من شركائه، شكلوا عصابة للنصب وابتزاز النساء.

الموقوف في الـ25 من عمره ، انتحل صفة مشعوذ يتاجر بالرقية والتداوي بالأعشاب ، وبدا يستدرج ضحاياه من النساء اللواتي يصدقن الشعوذة وأي شيء، خاصة في علاقاتهن مع الأزواج، أو البحث عن فارس الأحلام بواسطة طرق كارثية.

وحسب مصادرنا بدأ هذا النصاب عملياته الافتراضية بداية من المواقع الاجتماعية وعبر تقنية الواتساب، وأوهمهم أنه يستطيع أن يفك لهم كل العقد وما يسمى بالنسق الدارج " العكس" في الزواج للعازبات، وتطويع الزوج بالنسبة للمتزوجات.فأصبحت عشرات الضحايا تصلنه من مدن مختلفة من بني ملال، الرباط وسلا، وتمارة والمحمدية والدار البيضاء وفاس وغيرها، وكلهن وقعن في فخ المشعوذ المزور

. ومن الطوام أنه كان يشترط عليهن خلع جزء من ملابسهن أو التعري بشكل كامل ، كن يلبين رغباته المريضة، موهما إياهن بأن العملية السحرية التي سيقوم بها، أو الجن المكلف يشترط هذا، تضيف المصادر.

وبعد أن يحصل على الصور التي يريدها، يرسل للضحية واحدة ويهددها ويبتزها مقابل المال، أو بالمقابل إن لم تدفع سيقوم بنشر صورها أو إرسالها لأقاربها، فما يكون من الغبيات إلا الدفع خوفا من الفضيحة، إلا واحدة قامت بتقديم شكاية، لتقوم مصالح الأمن بالقبض عليه بعد عملية بحث ، ووجدوا لديه عشرات الصور للضحايا في أوضاع عارية.

المشعوذ المزور لم يكن يترك الأثر، وكان يكلف شركائه بتسلم التحويلات البنكية بدلا عنه لكي لا ينكشف.