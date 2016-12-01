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بتاريــخ : 13 دجنبر 2016 / 14:07 وأخيرا.. الإطاحة بأفراد العصابة الخطيرة التي روعت البيضاء.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
وأخيرا.. الإطاحة بأفراد العصابة الخطيرة التي روعت البيضاء.. وهذه هي التفاصيل
أحالت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة مرس السلطان الفداء بولاية أمن الدارالبيضاء على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالمدينة نفسها، صباح اليوم الثلاثاء، أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

 

أحالت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة مرس السلطان الفداء بولاية أمن الدارالبيضاء على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالمدينة نفسها، صباح اليوم الثلاثاء، أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية وارتكاب عمليات سرقة بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن توقيف المشتبه فيهم جاء على خلفية البحث الذي باشرته مصالح الأمن بالدارالبيضاء في موضوع شريط فيديو منشور على شبكة الانترنت، يوثق لسرقة بالعنف ارتكبها خمسة أشخاص في حق رجل مسن، موضحا أن التحريات المنجزة مكنت من تشخيص هوية الضحية الذي أكد أنه تعرض، فجر يوم السبت المنصرم، لسرقة هاتف نقال ومبلغ مالي، كما تم تحديد ضحية أخرى تعرضت لسرقة مبلغ مالي في نفس الوقت ومن قبل نفس المشتبه فيهم.

وأضاف المصدر ذاته، أن الأبحاث أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و32 سنة، حيث تم إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، بينما تم تشخيص هوية المشتبه فيه الخامس الذي شارك في هذا الفعل الإجرامي، الذي لا يزال البحث متواصلا لتوقيفه وتقديمه أمام العدالة.

تجدر الإشارة إلى أن "شوف تيفي" كانت سباقة للكشف عن وجود هذه العصابة التي تستهدف المواطنين وخاصة ليلا ومن بينهم السيد المسن الذي تم تعريضه للضرب والتعنيف قبل سرقة مبلغ مالي مهم كان بحوزته قدر 800 درهم.

 

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