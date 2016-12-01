صديق لمجرد ينفي مرة أخرى خبر كفالة 500 مليون من أجل استفادة لمعلم من السراح المؤقت ﻿

كشف عصام وشمة مدير أعمال الفنان المغربي سعد لمجرد سابقا ومصمم الأزياء ، أن ما تردد حول الإفراج عن سعد مقابل كفالة قدرها نصف مليون يورو مقابل عدم مغادرته الأراضي الفرنسية، هو خبر عار من الصحة.

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كشف عصام وشمة مدير أعمال الفنان المغربي سعد لمجرد سابقا ومصمم الأزياء ، أن ما تردد حول الإفراج عن سعد مقابل كفالة قدرها نصف مليون يورو مقابل عدم مغادرته الأراضي الفرنسية، هو خبر عار من الصحة.

وأضاف في حوار له مع "صدى البلد" المصرية أمس الاثنين أنه يتمنى أن يتم الإفراج عن سعد في أقرب وقت، مضيفا أن تلك الأخبار التي تداولت مؤخرا غير صحيحة، لافتا إلى أن في الفترة الأخيرة تلاحق .سعد العديد من الشائعات

كذلك نفى "وشمة" في معرض حديثه الشائعات التي لاحقت سعد لمجرد بشأن وجود أدلة أخرى تدينه في القضية، ووجود خدوش على جسده في واقعة الاغتصاب، مشيرا أنه سوف يعلن عن الحقائق في حالة حدوث أي تطور في القضية.

جدير بالذكر أن نزهة الركراكي والبشير عبدو زارا سعد في سجن فلوري يوم أمس الاثنين، والذي صادف ذكرى عيد المولد النبوي الشريف.