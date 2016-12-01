صدمة جديدة للمنتخب المغربي: رسميا هذا اللاعب يغيب عن منافسات كأس إفريقيا 2017 ﻿

أكد الموقع الرسمي لفريق باستيا الفرنسي لكرة القدم، أن عبد الحميد الكوثري لاعب المنتخب المغربي، سيغيب عن الملاعب لمدة تفوق 30 يوما.

" شوف سبور": رشيد محمودي

أكد الموقع الرسمي لفريق باستيا الفرنسي لكرة القدم، أن عبد الحميد الكوثري لاعب المنتخب المغربي، سيغيب عن الملاعب لمدة تفوق 30 يوما.

وأفاد الموقع أن الكشوفات الطبية أوضحت أن اللاعب تعرض لإصابة قوية على مستوى الركبة وبالضبط في ألرابط الداخلي الشيء الذي سيغيبه عن منافسات كأس إفريقيا 2017 المقرر إجراؤها إبتداء من 14 يناير المقبل.

وبهذه الإصابة سيكون الطاقم التقني للمنتخب المغربي مجبرا على إبعاده من لائحة الأسود للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا لتطول مدة غيابه عن الميادين.